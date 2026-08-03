「オリックス−楽天」（３日、東京ドーム）楽天の４番・マッカスカーが初回、ハーフスイングで三振の判定。不服を訴えて退場処分となり、球場が騒然となった。初回１点を奪いなお無死一、二塁で登場。フルカウントからハーフスイングで見送り、四球を確信して一塁に歩きかけた。だが、秋村一塁塁審にストライク判定されると、激怒。険しい表情で言葉を発した。コーチになだめられながら引きあげたが、ベンチでも怒りおさま