タレントのダレノガレ明美が7月31日、Xを更新。「令和8年熊本地震」の被災地支援を検討していることを明かした。しかし、その内容をめぐり、ネット上では賛否が巻き起こっている。「ダレノガレさんは、《炊き出しを検討中ですが、夏なので食中毒が怖かったり、暑いので温かいものより、冷やし中華とかのがよいのかなっと》と投稿。さらに、《みんなでスイカ割りをしようかなっと》と支援の構想を明かしました。その内容や、被災