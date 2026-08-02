7月26日よりTBS系の日曜劇場で放送が開始されたドラマ『VIVANT 第2シーズン』。第1話の平均世帯視聴率は18.8％という驚異的な数字を叩き出したが、スタートに先立ち、同ドラマに出演する俳優の堺雅人と阿部寛、富栄ドラムが24日と25日、TBS系の番組に立て続けに出演した。【写真】「こけてるけど大丈夫かな…」視聴者驚愕、阿部寛の“激ヤセ姿”阿部寛の“激ヤセ姿”が話題「24日は、早朝からニュース・情報番組の『THE TIME,』