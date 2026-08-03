熊本では、3日午後2時23分に最高気温が40℃に達し、酷暑日となりました。九州は連日、非常に危険な暑さとなっていて、佐賀に続いて、熊本でも1890年の観測以来、初めてとなる40℃以上の酷暑日となっています。命に関わる極めて危険な暑さとなっていますので、涼しい場所で過ごすなど、できるだけの熱中症対策をお願いします。高齢な方や小さなお子さんなど、周囲の人の様子にも目を配るようにしてください。