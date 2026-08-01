これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。◆20―30代で恋愛経験ゼロの人は、意外と多い日々、婚活の相談に乗っているのですが、恋愛経験がない人からの相談がかなりあります。調査では、独身者