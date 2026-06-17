セレッソ大阪の選手やスタッフが思いを語る連載「サクラ咲ケ」。今回は、WEリーグで戦うC大阪ヤンマーレディースの主将として25―26年シーズンを戦い抜いたMF脇阪麗奈（27）。これまでの歩みやセカンドキャリアとしての意外な目標などを明かした。セレッソサポーターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。今シーズンはWEリーグで12チーム中10位と思うような結果を残せず、個人としても悔しさがあります。ただ、いろんな