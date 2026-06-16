〜2026年6月「個人スマホによる社内や顧客情報の漏えい」アンケート調査〜個人スマホによるSNS投稿で、社内や顧客情報等の漏えいが相次いでいる。直近3年で、「漏えいがあった」と回答した企業は2.2％で、約50社に1社が経験していることがわかった。これまで情報漏えいは、不正アクセスや紛失などの後、発覚するケースが多い。だが、SNS投稿の情報漏えいは、時間や共有範囲を限定しても、スクリーンショット等で保存・複製され