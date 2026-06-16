音楽評論家・田家秀樹が毎月一つのテーマを設定し毎週放送してきた「J-POP LEGEND FORUM」が10年目を迎えた2023年4月、「J-POP LEGEND CAFE」としてリスタート。自由な特集形式で表舞台だけでなく舞台裏や市井の存在までさまざまな日本の音楽界の伝説的な存在に迫っている。2026年5月前半の特集は、山崎ハコ。田家：こんばんは。J-POP LEGEND CAFEマスター田家秀樹です。今流れているのは、山崎ハコさんの「飛びます」。1975年10月