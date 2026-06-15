西田真二氏は法大から広島へ入団し活躍した1982年のドラフト会議で法大・西田真二外野手（現・野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は広島から1位指名されてプロ入りした。法大の大先輩でもある山本浩二外野手が主力の球団。「古葉（竹識）監督になって（1975年に）初優勝したし、いいチームだなって思っていました」と話したが、予想とは違う結果でもあった。「阪神が『2位で』って話だったし、（1位は）もしかし