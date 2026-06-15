オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）が、日本代表とのワールドカップ初戦を振り返った。14日、オランダメディア『テレグラフ』がコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表とオランダ代表が対戦した。後半開始早々の51分にファン・ダイクのヘディングシュートで先制したオランダは、57分に中村敬斗にネットを揺らせれるも、失点直後にクリセ