M!LKの佐野勇斗が、国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でのオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【写真】M!LK 、『MAJ』オフショで最高の笑顔＆滅ポーズ） M!LKは「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」をはじめ、「好きすぎて滅！」で「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」「最優秀バイラル楽曲賞」「カラオケ・オブ・ザ・イヤー；J-