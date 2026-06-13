【ベイマックス もぐもぐ!?Fig.】 6月下旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ベイマックス もぐもぐ!?Fig.」を6月下旬に発売する。価格は1回400円。 「もぐもぐ」Fig.シリーズにベイマックスが登場。せんべいを両手に持った「せんべい/ベイマックス」、「ベイマックス」作品に登場する猫の「モチ」ではなく、餅をなでて手がぽかぽ