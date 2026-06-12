バルセロナが、FWフェラン・トーレスとの契約延長に向けて本格的に動き出したようだ。現行契約は2027年6月までとなっているが、クラブは早期の更新交渉開始を決断したと『MUNDODEPORTIVO』が報じている。これまでバルセロナは、トーレスの契約問題について急ぐ必要はないとの姿勢を取っていた。実際に、オランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングの契約延長交渉も契約満了が近づいてから進められており、トーレスについても同様のスケ