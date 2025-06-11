グループの”要”   「豊田自動織機はトヨタグループの”要”だ」（トヨタ自動車幹部）――。同グループの源流企業である同社が株式非公開化することで、トヨタを軸とするグループ再編が進む形となる。 TOB（株式の公開買い付け）にかかる費用は約3.7兆円。銀行団の融資約2.8兆円を含めれば6兆円規模の買収となる。買収ではトヨタが約7000億円、トヨタ不動産が約1800億円、トヨタ