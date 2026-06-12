シチズン時計は、2026年6月13日／14日の両日に、光発電技術「エコ・ドライブ」の誕生50周年を記念したイベント「Eco-Drive 50th Anniversary」を開催する。概要は下記の通りだが、プレス向けプレビューを取材してきたので、見どころを厳選して紹介しよう。会場では、1976年に発売されたアナログ式光発電時計「クリストロン」や貴重なアーカイブモデル、そして最新のアテッサやザ・シチズン、プロマスターといった現行コレクション