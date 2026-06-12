【S.H.Figuarts ダークザギ（2次発送分）】 6月16日16時より抽選受付開始 2027年2月 発送予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ダークザギ」2次発送分の抽選予約を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月16日16時より受付を開始する。発送は2027年2月を予定し、価格は9,900円。 本商品は特撮テレビドラマ「ウ