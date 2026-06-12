【S.H.Figuarts ダークザギ（2次発送分）】 6月16日16時より抽選受付開始 2027年2月 発送予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ダークザギ」2次発送分の抽選予約を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月16日16時より受付を開始する。発送は2027年2月を予定し、価格は9,900円。

本商品は特撮テレビドラマ「ウルトラマンネクサス」に登場する邪悪なる暗黒破壊神「ダークザギ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化され、様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで、約150mmのサイズに落とし込まれている。

胸部には一部軟質素材を採用することで、よりダイナミックなポージングが可能となっており、肘関節や股関節には引き出しギミックを搭載している。

付属パーツとして「ライトニングザギエフェクトパーツ」、さらに、ボーナスパーツとして「光線衝突エフェクトパーツ」が付属する。

(C)円谷プロ