「S.H.Figuarts ダークザギ」2次発送分の抽選予約をプレバンにて6月16日16時より開始
【S.H.Figuarts ダークザギ（2次発送分）】 6月16日16時より抽選受付開始 2027年2月 発送予定 価格：9,900円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ダークザギ」2次発送分の抽選予約を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月16日16時より受付を開始する。発送は2027年2月を予定し、価格は9,900円。
本商品は特撮テレビドラマ「ウルトラマンネクサス」に登場する邪悪なる暗黒破壊神「ダークザギ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化され、様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで、約150mmのサイズに落とし込まれている。
胸部には一部軟質素材を採用することで、よりダイナミックなポージングが可能となっており、肘関節や股関節には引き出しギミックを搭載している。
付属パーツとして「ライトニングザギエフェクトパーツ」、さらに、ボーナスパーツとして「光線衝突エフェクトパーツ」が付属する。
【お知らせ】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 12, 2026
魂ウェブ商店で受注開始しました「S.H.Figuarts ダークザギ」2027年1月発送分は早期に準備数に達したため、ご予約の受付を終了いたしました。
つきましては【2次：2027年2月発送分】の抽選を6月16日(火)16時より受付いたします。https://t.co/MRozOKCU3I pic.twitter.com/JSzvOuNKoI
(C)円谷プロ