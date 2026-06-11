【SWS 1/32 川崎 キ100 五式戦闘機 一型乙】 8月発売予定 価格:12,430円 ボークスは、プラモデル「SWS 1/32 川崎 キ100 五式戦闘機 一型乙」を8月に発売する。価格は12,430円。6月26日から7月26日まで予約を受付ける。 「SWS 1/32 川崎 キ100 五式戦闘機 一型乙」は三式戦闘機「飛燕」（キ61）の派生型である「キ100」こと五式戦闘機がモチーフ。星型空冷エンジン