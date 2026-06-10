【HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW】 抽選販売期間：6月10日12時～17日15時 当選発表：6月19日 価格：4,180円 BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」の抽選販売を6月10日12時から17日15時にかけて実施する。価格は4,180円。6月19日に当選発表予定で、7月発送予定としている。 「HG 1/144 ガンダム