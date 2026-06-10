YouTubeチャンネル「パナソニックの住まい・くらし方情報『すむすむ』」に登場バレーボール男子日本代表の入浴シーンが話題になっている。大阪ブルテオンの3人がYouTubeの「パナソニックの住まい・くらし方情報『すむすむ』」に登場。ファンの間に爆笑が広がった。YouTubeでシャワーや入浴シーンを披露したのは西田有志、山内晶大、甲斐優斗の3人だ。3人の中で最年少22歳の甲斐は、「足元がすごく冷えやすいところがあるので