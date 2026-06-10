YouTubeチャンネル「パナソニックの住まい・くらし方情報『すむすむ』」に登場

バレーボール男子日本代表の入浴シーンが話題になっている。大阪ブルテオンの3人がYouTubeの「パナソニックの住まい・くらし方情報『すむすむ』」に登場。ファンの間に爆笑が広がった。

YouTubeでシャワーや入浴シーンを披露したのは西田有志、山内晶大、甲斐優斗の3人だ。

3人の中で最年少22歳の甲斐は、「足元がすごく冷えやすいところがあるのでシャワーで温めながらお風呂に入っています」とし、「床暖房のおかげで足元温かいと感じたので、自信をもって一歩踏み込めるような安心感がありました」などとアピールした。

レア動画に気づいたファンの間に笑いが広がる。Xには「笑いが止まりません」「Panasonic恐るべし！！www」「えっと…これ見ていいやつですよね… キャー！！」「入浴シーン……？？？？」などのコメントが寄せられていた。

大阪ブルテオンの3人は、10日開幕のネーションズリーグ予選ラウンド第1週中国大会のメンバー入りも果たしている。



（THE ANSWER編集部）