『私事で大変恐縮ではございますが、この度離婚いたしました事をご報告させていただきます。（略）これからの人生も誠実に一歩一歩大切に歩みを進めてまいりたいと思います』──6月6日、女優の網浜直子（57）が自身のインスタグラムで離婚を発表した。タレントだった夫と結婚して28年。紆余曲折を経て、網浜が決断した人生の選択は、夫婦別々の道だった──。【写真を見る】網浜直子(57)の近影、数年前から左手薬指からは指輪