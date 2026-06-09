5回無死、五十幡が勝又の中堅後方への打球に背走しながら好捕■日本ハム 4ー1 DeNA（9日・エスコンフィールド）日本ハムは9日、エスコンフィールドで行われたDeNA戦に4-1で勝利し、今季初の5連勝を飾った。先発の伊藤大海投手が9回120球の力投で1失点完投勝利を挙げたが、新庄剛志監督が「あれはデカかった」と称えたプレーがあった。それは4-0の5回だ。先頭の勝又の中堅後方フェンス際の当たりに、五十幡亮汰外野手が背走しな