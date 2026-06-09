5回無死、五十幡が勝又の中堅後方への打球に背走しながら好捕

■日本ハム 4ー1 DeNA（9日・エスコンフィールド）

日本ハムは9日、エスコンフィールドで行われたDeNA戦に4-1で勝利し、今季初の5連勝を飾った。先発の伊藤大海投手が9回120球の力投で1失点完投勝利を挙げたが、新庄剛志監督が「あれはデカかった」と称えたプレーがあった。

それは4-0の5回だ。先頭の勝又の中堅後方フェンス際の当たりに、五十幡亮汰外野手が背走しながらグラブの先で好捕。伊藤も両手を上げて拍手を送ったファインプレーだった。指揮官は「五十幡君のあれ、大きかったね。あのファインプレーは。あれが抜けていたら、また違う展開になっていたかもしれない」と賛辞を惜しまなかった。

伊藤は6回1死から宮崎に右越えソロを浴びたが、失ったのはこの1点のみ。9回5安打1失点で今季7勝目を挙げた。

前回登板した3日の広島戦は5回6安打3失点で敗戦投手となっていた右腕。新庄監督は「相当悔しかったんでしょうね、前回。（きょうは）最初から最後まで、めちゃくちゃ丁寧に投げていたので、『あ、今日は行けるな』という思いで見ていた。自分でも『あまりボール行っていないな』っていうところはあったんじゃないですか。だからコントロールを意識して投げて、そういうピッチングでしたね」と振り返った。

初回1死満塁の好機も無失点に終わっていた打線だが、3回に郡司の適時二塁打で先制。さらに大塚の右越えの打球が一度はインプレーと判定されたが、リプレー検証の結果、鉄柵に当たっていたため本塁打となり、この回一挙4点を奪った。

リクエスト成功となった指揮官だが「50（歳）過ぎると、あの見極めができない。本当に。だからブルーの線を超えたら光るようにしてもらわないと。テッテレーって。光ってくれたら、もう安心するんですけど」と笑っていた。（町田利衣 / Rie Machida）