実家の片付けで、早めに手をつけたい場所を紹介します。教えてくれたのは、インスタグラマーのぐりーんさん（50代）。80代の両親と暮らす実家の片付けに現在進行形で取り組んでいます。そんなぐりーんさんがとくに苦労した場所は、和室の天袋。実家ならでは片付け事情を伺いました。和室の天袋の片付けにひと苦労ぐりーんさんの両親は80代。2年ほど前から実家じまいを見すえて処分を進めています。【写真】片付け中の実家「もとも