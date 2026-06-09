実家の片付けで、早めに手をつけたい場所を紹介します。教えてくれたのは、インスタグラマーのぐりーんさん（50代）。80代の両親と暮らす実家の片付けに現在進行形で取り組んでいます。そんなぐりーんさんがとくに苦労した場所は、和室の天袋。実家ならでは片付け事情を伺いました。

和室の天袋の片付けにひと苦労

ぐりーんさんの両親は80代。2年ほど前から実家じまいを見すえて処分を進めています。

【写真】片付け中の実家

「もともとものをため込んでいるうえ、今も通販で購入したものなどが増え続けているためなかなか減りません」（ぐりーんさん、以下同）

でも、ものの量以上に片付けを厄介にしているのは、古い家の構造と経年劣化です。

「実家は築50年以上経っており、あちこちにガタがきています。とくに大変なのが和室の天袋。わが家は和室の2部屋に天袋がありますが、ただでさえ高くてものが取り出しにくいうえ、奥行きがあるためなにが入っているのか見えにくいんです。部屋の照明も届かないくらいで…」

片付けるほど土ホコリが落ちてくる

さらに、天袋の土壁はかなり劣化しています。

「ものをひとつ取り出すだけでも、土ホコリや土壁のかけら、小さな石がパラパラと崩れ落ちてくるんです…。古い日本家屋の宿命かもしれません、天袋をいじったあとは部屋が土ホコリだらけになってしまいます」

目をあけ続けるのもひと苦労。さらに和室にはカーペットが敷いてあるため、細かい土ホコリが繊維に入り込み、毎回掃除機をかけていたのだとか。

今は年に数回使用する季節ものを残し、天袋のほとんどを整理し終えたそうです。

「日常的に出し入れすることはありませんが、今もこれからも、なるべく使いたくない場所です」

実家の片付けは「高い場所ほどものがたまりやすい」

そして、押入れやキッチンのいちばん上の収納も、ぐりーんさんが片付けに苦労している場所です。

「押入れも奥行きが80cm以上あって、奥にしまい込まれたものが見えないんです。実際に手を伸ばしてみて初めて、こんなものが入っていたんだ…と分かる状態でした」

キッチンも同様。

「つくりつけの食器棚は天井までの高さがあり、奥行きは60cmほど。ここに、よく使う食器と眠ったままの食器が混ざって収納されていました」

高い場所ほどものがたまりやすい。そして、片付ける側の心理的なハードルも高くなります。

「実家じまいは少し先の話。まずは親が安全に住める家に整えていくことが今の片付けの目的です。踏み台を使わなければものを出し入れできない収納は、ケガのもとになる。高い場所の収納は少しずつ減らしていきたいと思っています」

実家の片付けで手をつける場所に悩んでいる方は参考にしてみてください。