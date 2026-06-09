JTB（ジェイティービー）は、中東情勢に伴う対応を更新した。ドバイとドーハ、アブダビを経由する募集型企画旅行と、外務省が危険情報「レベル2」もしくは「レベル3」を発出した国地・地域を目的地とする旅行を、7月13日出発分まで催行を中止する。海外ツアー「JTBMySTYLE」、海外添乗員同行・現地係員ツアーが対象となる。