「仮面ライダーゼッツ」（テレビ朝日系）に出演中の俳優三嶋健太さん（32）が6月8日、自身の公式Xを更新。銀座の珈琲店で衝撃を受けたエピソードを披露し、ネット上で注目を集めています。



【写真】「まてまてまて…！！！嘘やろ、、」レシートには…まさかの金額が

三嶋さんは「銀座の珈琲店で、オススメ聞いて、世界で取れる貴重な豆で、っていう説明を受けて、それでお願いします！って言うたら…値段見るの忘れてて引くに引けず」と投稿し、レシートの写真を公開。



レシートは銀座にある有名コーヒーショップのもの。注文したのはアイスラテ1杯で、品名の欄には高級な豆の品種名が。金額は税込み4790円。



三嶋さんは「まてまてまて…！！！嘘やろ、、」と動揺しながらも、「持ってる手、震えるけどビビるくらいバカくそ美味い……」と味に感動した様子。予定外の出費となったようで、「今日、明日、飯抜きや。。」とオチをつけました。



投稿は瞬く間に拡散し、ネットユーザーからは「高いけど美味しいですよね」「引くに引けないってわかります」「一度は飲んでみたい」「良い買い物です」などの反応が相次いでいます。



三嶋さんは1993年9月19日生まれ、大阪府枚方市出身。現在放送中の「仮面ライダーゼッツ」では、メインキャストとして富士見鉄也役で出演。今年4月からはフリーとして活動。趣味は釣り、山登り。特技は空手、殺陣、アクション、乗馬。