YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】歯を食いしばって乗り越えた…保険事務84歳女性の年金インタビュー」と題した動画を公開しました。動画では、元保険事務の84歳女性が、働きながら子どもを育てた苦労や、夫婦の現在の年金事情について赤裸々に語っています。 街頭でインタビューを受けたのは、観光ボランティアの帰りだという84歳の女性。18歳から18年間、保険会社の事務として