6月7日、アイドルグループ『なにわ男子』のメンバー・長尾謙社と、元ガールズグループ・E-girlsの稲垣莉生の熱愛が『週刊文春』によって報じられた。報じられた一部の内容に、ファンは激怒している。同誌によると、長尾は5月31日にMUFGスタジアムで行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合の観客席にいたという。試合後は事務所の車に乗り込み、マンションへ。別で観戦していた女性2人組も、同じマンションへと