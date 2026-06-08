国家情報会議創設法が参院本会議で可決、成立し、記者団の取材に応じる高市早苗首相（2026年5月27日、写真：共同通信社）5月27日の参院本会議で、政府内に「国家情報会議」を設置し、その事務局として「国家情報局」を置く法案が可決・成立した。これにより、日本のインテリジェンス（情報収集・分析）機能、専門用語でいう「諜報活動」は、新たなステージに入ることになる。「情報部門の強化」は、高市早苗首相の悲願だ。自らが