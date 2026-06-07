半導体大手のキオクシアホールディングス（HD）が6月2日に開催したインベスター・デイ（投資家説明会）は、同社の成長戦略と株主還元への強いコミットメントを印象付ける内容となった。製品競争力や市場の構造変化を背景に、中長期的な成長シナリオの全貌が語られた。

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説明会で注目を集めたのは、独自の技術優位性だ。生成AIの普及で需要が急増する「KVキャッシュ」向けSSDや、独自技術による「スーパー・ハイIOPS・SSD」の役割が詳述され、次世代高速メモリ（HBM）の拡張・補完領域への活用という方向性も提示された。

具体的な規模感の明示はなかったものの、市場の旺盛な需要と自社製品の競争力に対する強い自信がにじむものとなった。

■市場環境も明るい見通し

市場の見通しも明るい。フラッシュメモリ市場のビット需要は、2025〜28年にかけて年平均成長率（CAGR）プラス22％で拡大する見通しが示された。これは昨年時点の予測を上回る上方修正だ。

この需要に対応するため、同社は27年3月期から29年3月期に年間平均4700億円の設備投資を計画している。

収益の安定化に向けた「長期契約」の推進も大きな柱だ。出荷物量の50％以上を長期契約が占める方向性が示され、市況の波に左右されにくい強固なビジネス基盤の構築が進む。

■累進配当政策を導入へ

財務戦略（キャッシュアロケーション）では、踏み込んだ方針が打ち出された。複数年の累積フリーキャッシュフローを原資とし、減配なしで維持・増配を続ける「累進配当政策」の導入を発表。早ければ27年3月期後半からの開始を目指すとした。M&Aなどの成長投資を進める一方で、追加の株主還元の可能性にも示唆した。

こうした強固な成長シナリオと明確な株主還元方針は、機関投資家のみならず個人投資家にとっても魅力的な投資妙味を提示している。特に、中長期での安定した分配を狙う個人投資家層からの関心は高まりそうだ。

現在、少額投資非課税制度（NISA）を活用した長期の資産形成が定着する中、こうした累進配当を掲げる大型成長株は有力な選択肢となる。1株単位から購入できる「端株（単元未満株）」取引を利用すれば、限られた手元資金でもNISA口座を通じて少額から成長の恩恵を享受することが可能だ。

半導体市場特有のシクリカル性（周期的な市況変動）は完全には消えないものの、エンドマーケットの変化や長期契約の導入、技術・コスト優位性により、同社は新たな「スーパーサイクル」に突入したとの見方を示した。キオクシアHDの今後の飛躍に、市場からの期待は一段と高まっている。