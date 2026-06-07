©️ABCテレビ 少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』 ©️ABCテレビ 7日（日）の『華丸丼と大吉麺』は、松島名物のあなご丼を食べながらスタート。創業25年の「まぐろ茶家」さんで、「あなご丼」と「旬のにぎり三陸ざんまい（仙台牛、ふかひれ、あなご）」をシェアで堪能した華大。大吉は「シャリがおいしい。味付けが僕好み」と言いながら