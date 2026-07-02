12年前、千葉県船橋市でさい銭箱から現金を盗もうとしたところを目撃され、その後、男性を暴行したなどとして、51歳の男が逮捕されました。逮捕された無職の栃山光司容疑者（51）は2014年4月、船橋市の神社でさい銭箱から現金を盗もうとしたところ、通りかかった男性に見つかり、殴るなどして軽傷を負わせた疑いがもたれています。警察によりますと、男性は帰宅途中にペンライトでさい銭箱を照らしている栃山容疑者を見つけ、「お