どこの職場にも困った人材はいるものだが、それが複数人、しかもタイプ別で揃っていると最悪だ。投稿でそんな職場の惨状を明かした40代女性（事務・管理／年収800万円）は、社内にいる「人柄が良いが仕事が出来ない人」「比較的仕事はできるが失礼な人」「言い訳と他責が多い人」という3人の問題児に頭を抱えている。（文：篠原みつき）「毎日同じミスを何件も繰り返し」コネ入社した男性社員はヘラヘラまず1人目の「人柄が良いが