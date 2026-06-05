「あなたなんてただのデータ入力じゃない」見下し女にミス連発のコネ社員…3タイプの問題児が揃った職場に絶望

どこの職場にも困った人材はいるものだが、それが複数人、しかもタイプ別で揃っていると最悪だ。

投稿でそんな職場の惨状を明かした40代女性（事務・管理／年収800万円）は、社内にいる「人柄が良いが仕事が出来ない人」「比較的仕事はできるが失礼な人」「言い訳と他責が多い人」という3人の問題児に頭を抱えている。（文：篠原みつき）

「毎日同じミスを何件も繰り返し」コネ入社した男性社員はヘラヘラ

まず1人目の「人柄が良いが仕事が出来ない人」は男性で、なんと女性の上司の高校時代の大親友なのだという。

「入社してから6年半、毎日同じミスを何件も繰り返し、再確認してからの提出を再三お願いしても『あーごめーん』と笑いながらヘラヘラしてます」

反省の様子がまったく見られないのは、身内のバックアップがあるからだろう。実際、女性の上司が彼のミスを直してしまうため、本人には「問題だという認識がなさそう」な状態が6年も続いている。

「あなたなんてただのデータ入力じゃない」と先輩を見下す女性の勘違い

2人目の「比較的仕事はできるが失礼な人」は、もともと気が強い女性。間違いの修正をお願いしても、素直に応じることはない。

「『何が間違ってるの？私の計算も見積もりもあってる。あなたはこの通りにやれば良いのよ』と言う始末」

実は投稿者の方が入社が早く先輩であり、職場での立場も上なのだが、常日頃から見下されているという。挙げ句の果てには

「あなたなんてただのデータ入力じゃない」

と言い出す始末だが、そんな彼女も「同じミスを繰り返します」というから情けない。

最後の3人目は、この失礼な女性の上司にあたる「言い訳と他責が多い人」だ。間違いがあって確認しようとすると、「必ず他責にし言い訳しか出てきません」と、組織の縮図のような惨状を呈している。女性は

「毎度同じミスをしても絶対反省しない…こういう人は仕事できると思えません…」

と呆れかえった様子で書いている。

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