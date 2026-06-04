モバイルバッテリーによる発火事故が相次いでいる。【映像】750万円で購入した車が廃車に（写真あり）NITE（製品評価技術基盤機構）が公開する映像には、車内に置いていってしまったモバイルバッテリーが炎天下で膨らみ、爆発する様子が捉えられていた。火を噴き、車内が一瞬にして火の海になってしまった。実際に、原宿でもモバイルバッテリーが車内で爆発したケースがあった。