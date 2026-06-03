2日夜から本州へ接近していた台風6号は、翌3日昼ごろから太平洋側へ急接近し一部地域では警報級の大雨となった。

この台風の影響により3日は、鉄道や航空便など各公共交通機関が運休・欠航となったほか、大学・高校をはじめとする各教育機関も軒並み休校となった。

また、各種劇場や演芸場なども今回の台風被害により、休演や中止が決まっており一時的に混乱が発生した。そんななか、SNS上で話題になったのがテーマパークの「返金ケア」についてであった。

今年2月に東京「よみうりランド」内にオープンした『ポケットモンスター』（ポケモン）をモチーフにした屋外施設『ポケパーク カントー』は台風の影響により3日は終日臨時休園の措置をとった。

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『ポケパーク カントー』はオープン以来、多くの来場者がおり、入場するためには公式ホームページ内で先着チケットないしは抽選チケットを購入する必要がある。だが、人気施設である『ポケパーク カントー』の先着チケットは事前に売り切れる可能性が高く、「確実に入場したい」来場者の多くは数か月前より発売する抽選チケットを購入することになる。

振り替えなしの返金のみ対応に反発の声

今回の臨時休園により『ポケパーク カントー』では、入園できなくなったチケット購入者に対しては「キャンセル対応（全額返金）をさせていただきます」と説明しているが、ネットでは「納得できない」という声も多いようだ。

前出の通り『ポケパーク カントー』はオープン以来、来場者が相次いでおり予約が非常に困難な状況が続いている。だが、公式によると対応できるのは「チケットの返金」のみであり、「日付変更のご要望については承りかねます」としている。

確かにチケットの利用条件には返金対応について書かれていても、振り替えに関しての記述はないため、再び入場が数か月先になる抽選チケットを待つしかなくなるのである。

ネットでは「さすがにかわいそう」「今回キャンセルされた人には優先権を付与して欲しい」「納得するしかないけど数か月待ちなのはきつい」といった声が相次いでいる。

『ポケパーク カントー』はオープンから半年も経過していない新しい施設。返金対応だけではない「返金ケア」が確立するのはもう少し時間がかかるかもしれない。