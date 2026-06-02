台風6号が、九州に接近しています。福岡や佐賀でも強風域に入りました。現場から中継で伝えてもらいます。八木さん。■八木菜月アナウンサーはい、私は福岡県行橋市の長井浜海岸に来ています。海の方を見てみますと、白波が立っています先ほどまで雨は降っていなかったのですが、今、少し強めに降っています。風も強めに吹いています。木の葉も揺れているのが分かります。私は正午すぎから行橋市に取材に来ているのですが、