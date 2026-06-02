「ヘル」行きの「666」番バスは、宗教団体の苦情を受け「669」に変更されていた/Marcin Bruniecki/Shutterstock via CNN Newsource（CNN）「地獄」を意味する英語「ヘル（hell）」を想起させる「ヘル（Hel）」はポーランドに実在する地名だ。北部の沿岸に位置するリゾート地だが、海水浴客たちを現地に運ぶバスの路線番号は「666」。過去に物議を醸した不吉な番号が、3年ぶりに復活する見通しとなった。666という数字は聖書におい