軽乗用車を運転中に横断歩道を歩いていた男性とぶつかりケガをさせたとして、警察は84歳の女を逮捕しました。 過失運転致傷の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区の無職の女(84)です。警察によりますと、女は1日午後5時すぎ、新潟市東区藤見町で赤信号の市道交差点に軽乗用車で進入、横断歩道を渡っていた10代の男性とぶつかりました。男性は車のドアミラーと接触し、腰から脇腹にかけて軽いケガをしました。 警察