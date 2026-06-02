日本代表対アイスランド代表の試合をTV観戦した。本来なら出発前の壮行試合を国立競技場で、生で応援したかったが、鈴鹿でホーム開幕戦を観戦することになった。うっかり20分経過してからのテレビ観戦に自身の集中力には反省であったが、画面からは1−０で勝って終えたという事実よりも、内容や局面で起きた事に納得できていないような雰囲気を感じた。だがそれでも、この試合からは1点差でも勝利を掴んでアメリカに乗り込み