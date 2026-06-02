6月2日（火）深夜 2:10〜2:40 放送何も決めずに 再び岡山県の旅▼焼肉のあとに名物ホルモンうどんで大満足▼風情のある宿で1泊…温泉で疲れを癒す▼ケムリに岡村が苦言連発！▼朝食は地元のチェーン店で…ケムリの仕込みは成功？▼ケムリ新たな特技を習得？