藤原中北遊園地で倒壊したベンチ（提供：岡山市） 岡山市によりますと、5月30日に岡山市の公園でベンチが倒壊し、男性1人がけがをしました。 倒壊したのは、岡山・中区の藤原中北遊園地の東屋に設置されていた木製のベンチ1つで、午後10時ごろに町内会長から中区役所にベンチが倒壊したと連絡があったということです。 事故当時ベンチには酒を飲んでいた男性1人が座っていて、倒壊に巻き込まれました。男性は歯と腰の痛