台風9号は11日に沖縄県の先島諸島に最接近する見込みです。災害級の暴風に厳重な警戒が必要です。10日午前6時現在、沖縄県の南にある大型で非常に強い台風9号は、勢力を維持したまま11日に沖縄県の石垣島など先島諸島に最も接近する見込みです。沖縄県では11日にかけて暴風となる見込みで、最大瞬間風速は八重山地方などで60メートルと家屋が倒壊するほどの猛烈な風が吹くおそれがあります。また、10日から11日にかけて予想される