トランプ大統領は、ホルムズ海峡を航行する船舶をイランが攻撃した報復に“追加攻撃”を行ったと明らかにしました。さらにイラン側に対して「攻撃をしてきたら20倍の反撃をする」と強く警告しています。■“言い間違い”も…イラン停戦「終わったと思う」NATO首脳会議後、イランとの戦闘について発言していたトランプ大統領。ところが…トランプ大統領「我々に向けて111発のミサイルが“日本イスラム共和国”から発射された」“日