全日本空輸（ANA）は、台風6号の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。6月1日午後1時30分現在、特別対応を実施するのは、5月31日午後から6月2日にかけて沖縄/那覇・宮古・石垣、6月2日に佐賀・宮崎・鹿児島、6月2日午後に長崎・名古屋/中部・徳島・高松・高知・松山、6月3日に東京/成田・東京/羽田・八丈島を発着する便。対象便の航空券は実際の運航状況に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付け