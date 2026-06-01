歌手でタレントの早見優が31日に自身のアメブロを更新。お笑いタレントの渡辺直美のスタンドアップコメディショーを鑑賞したことを報告した。この日、早見は「今、ボストンに来ています」と明かし「楽しみにしていた渡辺直美ちゃんのスタンドアップコメディショーを観に行ってきました！」と報告。ショーについては「英語での堂々としたパフォーマンスに感動！！アメリカに移住してから感じたカルチャーショックのお話や、お客さん