映画「バックルームズ」のワンシーン/Courtesy of A24（CNN）米国で今、映画「バックルームズ」と「オブセッション 災愛」が人気を集めている。いずれもユーチューブで腕を磨いた20代の映画監督が手がけた作品だ。両作とも比較的低予算で制作され、宣伝はオンラインで行われた。普段ほとんど映画館に足を運ばない10代や若年の成人層を劇場に呼び込んでいることで、ハリウッドから注目が集まっている。専門家らはスタジオがこの映画