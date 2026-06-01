SUPER JUNIORのYESUNGが5⽉30⽇(⼟)、東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて＜LIVE TOUR「咲き誇る時を待つのは」＞のファイナル公演を開催した。そのオフィシャルレポートをお届けしたい。同ツアーは、日本ソロデビュー10周年を飾る日本2ndフルアルバム『咲き誇る時を待つのは』と同名のタイトルを引っ提げて、⼤阪、愛知、東京の3都市で全5公演が開催されたもの。最終公演となる、この⽇の公演は全席S